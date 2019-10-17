В Керчи сегодня объявлен траур в связи с годовщиной массового расстрела в политехническом колледже

В Керчи сегодня почтят память жертв трагедии, произошедшей в городе ровно год назад. На зданиях федеральных и местных органов власти будут приспущены флаги, в городе отменены все развлекательные мероприятия и передачи на местных радио и телеканалах. В учреждениях Керчи пройдет минута молчания в память о погибших. На площади Ленина в течение дня будут возлагать цветы к импровизированному мемориалу, а в городских храмах и мечети состоятся траурные службы. На территории учебного заведения сегодня откроют памятный знак. Нападение в Керченском политехническом колледже произошло года назад — студент 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков подорвал самодельную бомбу на первом этаже, а затем стал расстреливать людей из ружья. 67 студентов и преподавателей были ранены, 21 человек погиб. Сам Росляков, как сообщалось, покончил с собой.

Несколько дней назад стало известно, что 21-ой жертвой нападения стала преподавательница Ольга Грищенко. Женщина была ранена во время, после чего перенесла многочисленные операции. Она скончалась этим летом.