Мосгорсуд сегодня приступит к рассмотрению дела бывшего руководителя главка СК по Москве Александра Дрыманова

Мосгорсуд сегодня приступит к рассмотрению дела бывшего руководителя главка Следственного комитета по Москве Александра Дрыманова. Отставного генерала обвиняют в получении взятки от людей «вора в законе» Шакро Молодого.

Разбирательство по делу Дрыманова будет проходить в открытом режиме. Об этом было объявлено в ходе предварительных слушаний, которые состоялись 11 октября, пишет агентство РАПСИ.



Бывший генерал СК был задержан в июле прошлого года. Ему вменяется два эпизода получения взяток. В первом случае речь идет о миллионе долларов, которые выплатил девелопер Дмитрий Смычковский за освобождение из-под стражи Андрея Кочуйкова. Этот криминальный авторитет считается правой рукой «вора в законе» Шакро Молодого. Вместе с Дрымановым по делу проходят еще двое высокопоставленных экс-сотрудников Следственного комитета – Алексей Крамаренко и Михаил Максименко.

Второй эпизод касается получения Дрымановым около 10 тысяч евро от своего первого заместителя Дениса Никандрова: тот выплатил сумму за оказанное начальником покровительство. Обвиняемый свою вину не признает и называет дело сфабрикованным.

Сейчас Дрыманов содержится под стражей. На последнем заседании суд продлил арест генерала до 1 апреля 2020 года.