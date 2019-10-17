Украинские музыканты, выступавшие в России, не смогут участвовать в «Евровидении»

Это следует из новых правил отбора на конкурс, разработанных Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. В национальном отборе смогут принять участие исполнители или коллективы, которые не приезжали с концертами в Россию после 2014 года. Кроме того, они не должны были въезжать в Крым с «нарушением законодательства Украины».
2019-10-17T07:32:00+03:00
2019-10-17T07:35:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:32, 17 октября 2019
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