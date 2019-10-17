В Москве пройдет Заседание Священного Синода, на котором Московский патриархат ответит на решение Элладской церкви признать новую церковную структуру Украины. По всей вероятности, РПЦ испортит отношение с еще одной православной страной. Такое мнение «Эху Москвы» высказал диакон Андрей Кураев. Андрей Кураев вспомнил недавние слова патриарха о том, что у России никогда не было союзников и ей всегда помогал бог. По мнению диакона, эта позиция в корне неверна.