В Москве пройдет Заседание Священного Синода, на котором Московский патриархат ответит на решение Элладской церкви признать новую церковную структуру Украины. По всей вероятности, РПЦ испортит отношение с еще одной православной страной. Такое мнение «Эху Москвы» высказал диакон Андрей Кураев. Андрей Кураев вспомнил недавние слова патриарха о том, что у России никогда не было союзников и ей всегда помогал бог. По мнению диакона, эта позиция в корне неверна.
2019-10-17T07:30:00+03:00
2019-10-17T07:35:12+03:00
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07:30, 17 октября 2019
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