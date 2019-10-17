Глава ЕАО Александр Левинталь уйдет в отставку в рамках осенней ротации глав регионов

По сведениям РБК, соответствующее решение уже принято. У Левинталя стабильно низкие рейтинги поддержки населения, пояснил один из источников РБК. По словам другого близкого к администрации президента источника, в силу депрессивности ЕАО как региона низкие рейтинги губернаторов — обычная для области история, но оставить Левинталя на посту для Кремля означало бы показать, что «пусть там все умирает и дальше». Сам губернатор тоже не рвался на новый срок, утверждает собеседник РБК. Полномочия 61-летнего Левинталя истекают в 2020 году.