Глава ЕАО Александр Левинталь уйдет в отставку в рамках осенней ротации глав регионов

По сведениям РБК, соответствующее решение уже принято. У Левинталя стабильно низкие рейтинги поддержки населения, пояснил один из источников РБК. По словам другого близкого к администрации президента источника, в силу депрессивности ЕАО как региона низкие рейтинги губернаторов — обычная для области история, но оставить Левинталя на посту для Кремля означало бы показать, что «пусть там все умирает и дальше». Сам губернатор тоже не рвался на новый срок, утверждает собеседник РБК. Полномочия 61-летнего Левинталя истекают в 2020 году.
2019-10-17T07:30:00+03:00
2019-10-17T07:32:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2520799-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:30, 17 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…