По сведениям РБК, сейчас прорабатываются административные вопросы, связанные с комплектацией состава. К лету клуб планирует начать выступление в чемпионате ПФЛ. Как отметил один из собеседников издания, к клубу имеет отношение известный медиаменеджер Арам Габрелянов. Какова его роль, источник не конкретизировал. Сам Габрелянов рассказал РБК, что его попросили о неких консультациях.
2019-10-17T07:16:00+03:00
2019-10-17T07:19:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:16, 17 октября 2019
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