Роскосмос ужесточил правила выезда за границу всех работников подведомственных предприятий, включая не имеющих допуска к гостайне. Как пишут «Ведомости», соответствующее письмо рассылалось в госкорпорации с августа и затронуло подконтрольные предприятия. Согласно документу, все сотрудники без допуска к гостайне, выезжающие за границу, должны уведомлять свое начальство в письменном виде о времени и месте выезда, целях поездки и так далее.