Роскосмос ужесточил правила выезда за границу всех работников подведомственных предприятий, включая не имеющих допуска к гостайне. Как пишут «Ведомости», соответствующее письмо рассылалось в госкорпорации с августа и затронуло подконтрольные предприятия. Согласно документу, все сотрудники без допуска к гостайне, выезжающие за границу, должны уведомлять свое начальство в письменном виде о времени и месте выезда, целях поездки и так далее.
2019-10-17T07:16:00+03:00
2019-10-17T07:19:00+03:00
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07:16, 17 октября 2019
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