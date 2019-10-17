Рамзан Кадыров назвал «выдумками» информацию «Новой газеты» о массовом преследовании чиновников в Чечне

Как передает «Интерфакс», выступая на совещании в Грозном, глава республики сказал, что это «тысячепроцентная ложь». Кадыров считает, что «определенные силы и обслуживающие их СМИ ведут кампанию, призванную создать отрицательный имидж Чечни и ее руководства». Кадыров также назвал дезинформацией сообщения о том, что он тяжело болен. Ранее «Новая газета» рассказывала, что людей из ближайшего окружения Кадырова отправляют в «секретные тюрьмы» и пытают, добиваясь признаний в предательстве.
2019-10-17T07:16:00+03:00
2019-10-17T07:18:16+03:00
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07:16, 17 октября 2019
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