Рамзан Кадыров назвал «выдумками» информацию «Новой газеты» о массовом преследовании чиновников в Чечне

Как передает «Интерфакс», выступая на совещании в Грозном, глава республики сказал, что это «тысячепроцентная ложь». Кадыров считает, что «определенные силы и обслуживающие их СМИ ведут кампанию, призванную создать отрицательный имидж Чечни и ее руководства». Кадыров также назвал дезинформацией сообщения о том, что он тяжело болен. Ранее «Новая газета» рассказывала, что людей из ближайшего окружения Кадырова отправляют в «секретные тюрьмы» и пытают, добиваясь признаний в предательстве.