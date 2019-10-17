В Москве проходит теннисный Кубок Кремля

Сегодня там пройдут матчи второго круга. В прошлом году на Кубке Кремля хозяевам соревнований впервые за долгое время удалось одержать победы в обоих одиночных разрядах. У мужчин успех праздновал Карен Хачанов. У женщин – Дарья Касаткина.

Повторения такого триумфа на сей раз ждать не приходится. Касаткина выбыла из борьбы уже в первом круге, ничего не сумев противопоставить Даяне Ястремской с Украины. Да и у оставшихся в сетке россиянок шансов на победу немного. Женский теннис у нас в стране сейчас явно на спаде. А в числе соискательниц наград – очень сильные соперницы.

Сегодня выйдут на корты 8-я ракетка мира Кики Бертенс из Голландии. Которой будет противостоять эстонка Кия Канепи. А первая сеянная на Кремлин Кап — Эллина Свитолина – сыграет против нашей Вероники Кудерметовой.

У мужчин Карен Хачанов встречался накануне с Филиппом Кольшрайбером из Германии.