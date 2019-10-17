Троих американских дипломатов сняли с поезда при въезде на режимную территорию в Северодвинске

Сотрудников посольства США заподозрили в нарушении пребывания иностранцев в России.

Инцидент с участием американцев произошел вечером в понедельник на станции «Северодвинск». По словам источника «Интерфакса», иностранцы были обнаружены при проверке документов у пассажиров состава из Нёноксы. Утверждается, что сотрудники посольства США нарушили правила въезда на режимную территорию, к которой относится Северодвинск – иностранцы не могут посещать город без специального разрешения. У дипломатов таких документов не было, и в связи с этим их сняли с поезда. В их действиях усматриваются признаки административного правонарушения. Агентство также называет их фамилии и должности – военно-морской атташе Кёртис, военный атташе Данн и атташе Арриола. После проверки американцев отпустили.

В посольстве США в Москве рассказали, что дипломаты находились в Архангельской области с официальной поездкой и заранее уведомили о ней российское Минобороны.

В Северодвинске расположено одно из крупнейших судостроительных предприятий России – «Севмаш», а также Беломорская военно-морская база. Рядом с селом Ненокса в 40 километрах от Северодвинска в августе произошел взрыв во время испытаний ракеты с радиоизотопным источником питания.