Мосгорсуд сегодня рассмотрит иск о восстановлении на службе полицейского, участвовавшего в задержании Ивана Голунова

Мосгорсуд сегодня рассмотрит иск о восстановлении на службе бывшего полицейского, участвовавшего в задержании спецкора «Медузы» Ивана Голунова. Он и его коллеги были уволены после того, как с журналиста были сняты обвинения в покушении на сбыт наркотиков.

Бывший оперуполномоченный, служивший в УВД по Западному административному округу Москвы, Максим Уметбаев был одним из тех, кто 6 июня задержал Ивана Голунова. Сам журналист говорил, что именно он избил его – дважды ударил молодого человека кулаком в висок, а потом наступил ногой на грудь, когда Голунов упал. Спецкор «Медузы» также заявлял, что наркотики, которые у него якобы обнаружили, подкинули полицейские. Об Уметбаеве известно, что он являлся потомственным сотрудником МВД, в органах служили его дед и отец. В СМИ писали, что он был лауреатом конкурса на звание лучшего полицейского Москвы за успешную работу. После того, как в защиту Голунова началась широкомасштабная общественная кампания и с него были сняты обвинения, Уметбаева и ряд других сотрудников МВД уволили. Некоторые решили оспорить это через суд. Одному из полицейских Роману Феофанову Мосгорсуд ранее уже отказал в восстановлении на службе. Сегодняшнее заседание по иску Уметбаева пройдет в закрытом режиме.

Как сообщали адвокаты Голунова, против полицейских, которые, как считает журналист, подбросили ему наркотики, так и не было возбуждено уголовное дело.