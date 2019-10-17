Число ЧС и их  жертв должно сократиться к 2030 году не менее чем на 25% по сравнению с 2019 годом

Такая задача содержится в Стратегии в области гражданской обороны и защиты населения от ЧС, утвержденной Владимиром Путиным. Документ также ставит задачу снизить размер прямого материального ущерба от ЧС не менее чем на 6%.
2019-10-17T06:46:00+03:00
2019-10-17T06:49:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:46, 17 октября 2019
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