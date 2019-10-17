Минэкономразвития предложило выставлять на торги жилье чиновников, осужденных за коррупцию

Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, опубликованный на портале проектов нормативных актов. Критерии, по которым чиновники будут решать, какие квартиры отдать бесплатно, а какие продать, определит правительство. В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что с 2015 по 2019 годы было конфисковано 49 квартир и домов с общей кадастровой стоимостью — более 1,1 миллиарда рублей.
2019-10-17T06:46:00+03:00
2019-10-17T06:48:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:46, 17 октября 2019
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