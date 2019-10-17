Парад по случаю интронизации нового императора Японии может быть перенесен из-за последствий тайфуна «Хагибис»

Парад по случаю интронизации нового императора Японии Нарухито может быть перенесен из-за последствий тайфуна «Хагибис». Изначально торжества планировались на 22 октября. Как сообщает японское общественное телевидение, в настоящее время правительство Японии занимается рассмотрением этого вопроса. О возможных новых датах проведения парада пока не сообщалось. В Японии продолжаются поисково-спасательные операции, а также работы по ликвидации последствий удара стихии. Она стала причиной гибели по крайней мере 77 человек.
2019-10-17T06:33:00+03:00
2019-10-17T06:36:13+03:00
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06:33, 17 октября 2019
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