Парад по случаю интронизации нового императора Японии может быть перенесен из-за последствий тайфуна «Хагибис»

Парад по случаю интронизации нового императора Японии Нарухито может быть перенесен из-за последствий тайфуна «Хагибис». Изначально торжества планировались на 22 октября. Как сообщает японское общественное телевидение, в настоящее время правительство Японии занимается рассмотрением этого вопроса. О возможных новых датах проведения парада пока не сообщалось. В Японии продолжаются поисково-спасательные операции, а также работы по ликвидации последствий удара стихии. Она стала причиной гибели по крайней мере 77 человек.