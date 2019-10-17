Не менее 52 человек пострадали в  результате акций протеста в городах Каталонии

По сведениям издания «Паис», 32 человека пострадали в Барселоне, 10 — в Лейде, пятеро — в Жироне. Пострадавшие также есть в других городах Каталонии. По всей стране задержано не менее 20 манифестантов.

МИД России предупредил туристов о транспортных проблемах в Испании и Франции. Ранее больше сотни человек пострадали во время протестов в Каталонии. Люди выступают против вердикта лидерам сепаратистского движения, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года.

Необходимо продолжать защищать право Каталонии на самоопределение. Об этом ранее сказал глава женералитета Ким Торра. В поддержку протестующих выступил и бывший глава женералитета Карлес Пучдемон.