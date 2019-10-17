Большинство школ Крыма до  сих пор не обеспечены защитой профессиональных охранников

Как сообщила ТАСС и. о. министра образования Крыма Наталья Гончарова, только 1% образовательных учреждений региона пользуются услугами Росгвардии и 10% заключили договоры с частными охранными предприятиями. Вопрос безопасности образовательных учреждений в Крыму и по всей России встал особенно остро после того, как ровно год назад, 17 октября, студент колледжа в Керчи открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Нападавший покончил с собой, погибли 20 человек, около 50 были госпитализированы.
2019-10-17T06:31:00+03:00
2019-10-17T06:34:57+03:00
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06:31, 17 октября 2019
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