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06:16, 17 октября 2019

Власти сочли недостижимыми свои же  цели по борьбе с нелегальным алкоголем

Как пишет РБК, в  аналитическом материале Счетной палаты показатели предложено скорректировать до более реалистичных значений. Таким образом, через три года россияне должны будут пить «паленого» спиртного меньше на 15%, а не на 38%, как планировалось ранее.



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