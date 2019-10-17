Задержан Вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков

Об этом ТАСС сообщил информированный источник в силовых структурах региона. Что вменяется чиновнику, не уточняется. Чулков возглавляет областной комитет по управлению имуществом. В 2008 году он был назначен на должность заместителя главы администрации области.
2019-10-17T06:16:00+03:00
2019-10-17T06:18:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:16, 17 октября 2019
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