Мосгорсуд сегодня проверит законность приговора фигуранту московского дела Евгению Коваленко

Он получил три с половиной года колонии общего режима по обвинению в насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов на протестной акции 27 июля. Тогда задержанными оказались свыше тысячи человек. Именно после этой акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.