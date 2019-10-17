Мосгорсуд сегодня проверит законность приговора фигуранту московского дела Евгению Коваленко

Он получил три с половиной года колонии общего режима по обвинению в насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов на протестной акции 27 июля. Тогда задержанными оказались свыше тысячи человек. Именно после этой акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.
2019-10-17T06:15:00+03:00
2019-10-17T06:18:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2520761-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:15, 17 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…