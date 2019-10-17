Женералитат Каталонии призвал участников протестных акций прекратить бесчинства.

Председатель правительства автономии Ким Торра заявил минувшей ночью, что оправдания поджогам автомобилей и актам вандализма нет. «Выдержка, гражданственность и без насилия», — заключил Торра свое обращение, обращение, пожелав всем «Спокойной ночи». Накануне не менее 22 тыс. манифестантов собрались на улицах Барселоны, протестуя против тюремных сроков организаторам референдума о независимости региона от Испании. Митинг перерос в беспорядки и столкновения с полицией.