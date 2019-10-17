Не менее 52 человек пострадали в  результате акций протеста в городах Каталонии.

По сведениям издания «Паис», 32 человека пострадали в Барселоне, 10 — в Лейде, пятеро — в Жироне. Пострадавшие также есть в других городах Каталонии. По всей стране задержано не менее 20-ти манифестантов.
2019-10-17T05:09:00+03:00
2019-10-17T05:10:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:09, 17 октября 2019
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