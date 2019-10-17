МИД РФ  признал, что американские дипломаты, снятые с поезда в Архангельской обл., были в официальной поездке.

Однако, на Смоленской площади подчеркнули, что дипломаты изъявляли желание посетить только Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск. Ранее сообщалось, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, на территории с особым режимом. В действиях американцев усмотрели признаки административного правонарушения.
2019-10-17T05:08:00+03:00
2019-10-17T05:09:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:08, 17 октября 2019
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