Власти сочли недостижимыми свои же  цели по борьбе с нелегальным алкоголем.

Как пишет РБК, в аналитическом материале Счетной палаты показатели предложено скорректировать до более реалистичных значений. Таким образом, через три года россияне должны будут пить «паленого» спиртного меньше на 15%, а не на 38%, как планировалось ранее.
2019-10-17T05:06:00+03:00
2019-10-17T05:07:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 17 октября 2019
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