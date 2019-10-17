В Керчи сегодня будут вспоминать жертв трагедии в  местном политехническом колледже.

Год назад 18-летний студент устроил там стрельбу и взрыв. Тогда погибли 20 человек, около 50-ти получили ранения. Нападавший покончил с собой. Сегодняшний день объявлен в городе траурным. В 09:00 на всех предприятиях Керчи будет объявлена минута молчания.