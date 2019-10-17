В Голландии найдена семья, девять лет прожившая в подвале в ожидании конца света.

По данным полиции, это мужчина и шестеро его взрослых детей в возрасте от 16 до 25 лет. Как пишет Daily Mail, одному из них, 25-летнему молодому человеку удалось сбежать. В воскресение он пришел в местный паб, выпил пять бутылок пива и попросил о помощи. Он сказал, что «хочет покончить с положением, в котором оказались его родственники». По свидетельству очевидцев, у него были длинные волосы и грязная борода, одет он был в старую одежду и выглядел так, как будто не понимает, что происходит. Он рассказал, что никогда не учился в школе и не был у парикмахера девять лет».
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