Украинские музыканты, выступавшие в России, не смогут участвовать в «Евровидении».

Это следует из новых правил отбора на конкурс, разработанных Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. В национальном отборе смогут принять участие исполнители или коллективы, которые не приезжали с концертами в Россию после 2014 года. Кроме того, они не должны были въезжать в Крым с «нарушением законодательства Украины».
Самое обсуждаемое
Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…