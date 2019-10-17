Британские военные, дислоцированные в Эстонии, получают сообщения с запугиваниями.

Как пишет The Telegraph , они полагают, что это часть кибервойны, которую ведет Москва. По сведениям издания, угрозы военные получают как через СМС, так и в соцсетях. В настоящее время в Эстонии в рамках операции НАТО «по сдерживанию российской агрессии в Восточной Европе» находится тысяча военнослужащих из Великобритании. Они прибыли в Эстонию в 2017 году.