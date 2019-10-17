Россия и Литва договорились об обмене гражданами, осужденными за шпионаж.

По сведениям агентства BNS, России будет выдан осужденный два года назад агент ФСБ Николай Филипченко, а Литве — двое осужденных в 2016 литовских гражданина. В соглашение об обмене также включены осужденный в России гражданин Норвегии и еще один россиянин. По словам источников агентства, переговоры об обмене между Россией, Литвой и Норвегией длились больше года.