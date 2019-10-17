«Диссернет» нашел у судьи Басманного суда Москвы Натальи Дударь фальшивую диссертацию.

Как говорится в сообщении сетевого сообщества, большая часть диссертации — это заимствования, которые никак не цитируются, авторство которых нигде не упоминается. В то же время Дударь напрямую приписывает себе авторство идеи, принадлежащей другому ученому. Судья Наталья Дударь стала известна после вынесения обвинительных приговоров более, чем 10 фигурантам «Болотного дела». Позднее она приговорила к максимально строгому наказанию Ильдара Дадина по обвинению в «неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий.