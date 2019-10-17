«Диссернет» нашел у судьи Басманного суда Москвы Натальи Дударь фальшивую диссертацию.

Как говорится в сообщении сетевого сообщества, большая часть диссертации — это заимствования, которые никак не цитируются, авторство которых нигде не упоминается. В то же время Дударь напрямую приписывает себе авторство идеи, принадлежащей другому ученому. Судья Наталья Дударь стала известна после вынесения обвинительных приговоров более, чем 10 фигурантам «Болотного дела». Позднее она приговорила к максимально строгому наказанию Ильдара Дадина по обвинению в «неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий.
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Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…