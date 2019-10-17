Суд в Москве отправил под домашний арест пятого нового фигуранта «московского дела».

Александра Мыльникова обвиняют в применении насилия к росгвардейцу. Мыльников — один из шести новых фигурантав дела о массовых беспорядках в Москве. Помимо него в преступлении обвиняются еще четверо ранее отправленных судом в СИЗО. Шестого фигуранта — Дэнни Кулинича следователи оставили в статусе свидетеля.