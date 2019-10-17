В Аргентине трем военным предъявлены обвинения по делу о гибели подлодки «Сан-Хуан».

Как пишет местное издание «Кларин», все трое на момент катастрофы занимали высшие должности в командовании подводного флота. Им вменяется недобросовестное исполнении служебных обязанностей. Допросы назначены на 22-24 октября. Дизель-электрическая подлодка с 44-мя членами экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. Затонувшую субмарину нашли на глубине более 900 м. в ноябре прошлого года.
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