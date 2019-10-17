Россия подготовила документ о переносе Первого комитета ГА  ООН в Женеву или Вену.

Об этом ИФ сообщил замглавы российской делегации в комитете, зампостпреда при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов. По его словам, пока команды выносить документ на обсуждение, не было. Ранее Россия настаивала на переносе заседаний комитета из Нью-Йорка на другую площадку из-за невыдачи ряду делегаций, в т.ч. и российской американских виз.