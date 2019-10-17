Глава администрации Барселоны призвала участников протеста к спокойствию и диалогу.

Выступая ночью в эфире городского телеканала, Ада Колау в то же время подвергла критике главу Женералитата Каталонии Кима Торру за то, что в кризисных условиях он не смог проявить лидерские качества. «Торра должен изыскивать пути для диалога и политического выхода», — отметила

она.