Выступая ночью в эфире городского телеканала, Ада Колау в то же время подвергла критике главу Женералитата Каталонии Кима Торру за то, что в кризисных условиях он не смог проявить лидерские качества. «Торра должен изыскивать пути для диалога и политического выхода», — отметила
она.
Глава администрации Барселоны призвала участников протеста к спокойствию и диалогу.
Выступая ночью в эфире городского телеканала, Ада Колау в то же время подвергла критике главу Женералитата Каталонии Кима Торру за то, что в кризисных условиях он не смог проявить лидерские качества. «Торра должен изыскивать пути для диалога и политического выхода», — отметила