В Новой Третьякове, на  Крымском Валу открывается масштабная выставка «Василий Поленов».

Экспозиция приурочена к 175-летию со дня рождения художника и включает 150 произведений: от хрестоматийного «Московского дворика» до не выставлявшейся в Москве 130 лет картины «Христос и грешница». Выставка будет работать до 16 февраля 2020 года.