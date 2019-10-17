Не менее 36-ти паломников погибли в  ДТП в Саудовской Аравии.

Как пишет издание «Эр-Рияд», авария произошла на трассе между Меккой и Мединой. Автобус, в котором проживающие в королевстве выходцы из стран Азии и Ближнего Востока направлялись на малый хадж, столкнулся с грузовиком. От сильного удара автобус, в котором ехали 40 человек, загорелся. Четверо пострадавших госпитализированы.