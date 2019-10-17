Протестный митинг в Барселоне перерос в очередные массовые беспорядки.

Как сообщают местные СМИ, радикально настроенные манифестанты поджигают автомобили и мусорные контейнеры, а также строят баррикады перед зданием совета внутренних дел Каталонии. Полиция разгоняет участников акции дубинками. В митинге в Барселоне принимали участие 22 тыс. человек. Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков заключения бывшим представителям каталонского руководства, причастных к попытке проведения референдума о независимости 1 октября 2017 года.