Протестный митинг в Барселоне перерос в очередные массовые беспорядки.

Как сообщают местные СМИ, радикально настроенные манифестанты поджигают автомобили и мусорные контейнеры, а также строят баррикады перед зданием совета внутренних дел Каталонии. Полиция разгоняет участников акции дубинками. В митинге в Барселоне принимали участие 22 тыс. человек. Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков заключения бывшим представителям каталонского руководства, причастных к попытке проведения референдума о независимости 1 октября 2017 года.
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