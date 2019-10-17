Коалиция США уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении.

Как сообщил в Twitter представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс, после того как весь личный состав и тактическое оборудование покинули регион, два самолета F-15 осуществили авиаудар по складу на цементном заводе Лафаржа. США и коалиция под их руководством заявили о выводе войск из Сирии на фоне военной операции Турции против курдских формирований.