Дональд Трамп оскорбил спикера Палаты представителей.

Как утверждает лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, в ходе обсуждения с законодателями ситуации в Сирии президент назвал Нэнси Пелоси третьесортным политиком. Перед этой встречей Палата представителей приняла двухпартийную резолюцию, призывающую президента пересмотреть свое решение о выводе войск с северо-востока Сирии.