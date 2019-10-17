По сведениям РБК, сейчас прорабатываются административные вопросы, связанные с комплектацией состава. К лету клуб планирует начать выступление в чемпионате ПФЛ. Как отметил один из собеседников издания, к клубу имеет отношение известный медиаменеджер Арам Габрелянов. Какова его роль, источник не конкретизировал. Сам Габрелянов рассказал РБК, что его попросили о неких консультациях.