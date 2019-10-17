Глава Евросовета Дональд Туск не исключил, что соглашение о Brexit может быть заключено уже сегодня.

Накануне в эфире польского телевидения он сказал, что ситуация с выходом Великобритании из ЕС прояснится через считанные часы. По его словам, основные положения этого соглашения готовы, шансы на успех сделки высоки, но с британской стороны возможны «неожиданности». Туск рассчитывает получить текст соглашения сегодня до полудня.