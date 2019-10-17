Еще один заключенный ИК  N9 в Соликамске попытался покончить с собой.

Об этом сообщил основатель правозащитного проекта ГУЛАГу.нет Владимир Осечкин. По его словам, инцидент произошел накануне утром в штрафном изоляторе. Сейчас за жизнь заключенного борются врачи. В краевом управлении ФСИН ИФ сообщили, что мужчина неоднократно судим и состоит на профилактическом учете. В ведомстве утверждают, что повреждения, которые он себе нанес, не представляют опасности и носят, как там выразились, «шантажно-демонстративный характер». Инцидент стал четвертым за последний месяц в этой колонии.
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