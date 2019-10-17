Столкновения протестующих с силами безопасности возобновились в Барселоне

Демонстранты блокируют улицы города мусорными баками. Как передает агентство ТАСС, слышны звуки петард. По предварительным данным, в акции участвуют 22 тысячи человек. Акции протеста вспыхнули после того, как Верховный суд Испании приговорил в понедельник к длительным срокам бывшее руководство региона за попытку объявить независимость Каталонии. Впрочем, нынешние руководители автономного сообщества придерживаются той же позиции. Глава каталонского правительства Ким Тора ранее выступал за право региона на независимость

Всеобщая забастовка в Каталонии запланирована на пятницу. В этой связи, как пишет газета El Pais, Мадрид направил в регион дополнительно к 2 тысячам сотрудников сил безопасности еще 200 спецназовцев.