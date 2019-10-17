Басманный суд накануне арестовал новых фигурантов т.н. «московского дела»

Судьи Валентина Левашова, Наталья Дударь и Артур Карпов выбрали СИЗО в качестве меры пресечения для Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова. И только Александра Мыльникова отправили под домашний арест. Все пятеро, по версии следствия, применили насилие по отношению к бойцам Росгвардии на акциях протеста.