Басманный суд накануне арестовал новых фигурантов т.н. «московского дела»

Судьи Валентина Левашова, Наталья Дударь и Артур Карпов выбрали СИЗО в качестве меры пресечения для Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова. И только Александра Мыльникова отправили под домашний арест. Все пятеро, по версии следствия, применили насилие по отношению к бойцам Росгвардии на акциях протеста.
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Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…