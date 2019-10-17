Мосгорсуд сегодня рассмотрит иск о восстановлении на работе одного из полицейских, уволенных после дела Ивана Голунова

Мосгорсуд рассмотрит вопрос о восстановлении на службе полицейского, который задерживал Ивана Голунова. Свое увольнение оспаривает оперативник УВД по Западному административному округу Москвы Максим Уметбаев. Задержание корреспондента «Медузы» было проведено с нарушениями, уверен журналист и писатель Николай Сванидзе. В эфире «Эха» он высказал сомнения, что расследование здесь пройдет далеко.

Ранее Мосгорсуд уже отказал в восстановлении на службе сержанту Роману Феофанову, который также участвовал в задержании Ивана Голунова. Между тем спустя 4 месяца после задержания и последующего освобождения журналиста никто из сотрудников вн6утренних органов не стал фигурантом уголовного дела.