Метрополитен в России убыточен везде, кроме Москвы

По словам первого замминистра транспорта Иннокентия Алафинова, вместо развития подземки в российских городах следует уделять больше внимания автобусам и скоростному трамваю. Так он ответил на вопрос депутатов Госдумы, почему в России до сих пор нет госпрограммы строительства метро в городах-миллионниках.