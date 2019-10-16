Искусственный интеллект научился делать фейковые новости, которые не сразу можно отличить от настоящих

Как пишет «Уолл-Стрит Джорнел», тексты таких новостей еще недостаточного качества, однако они очень быстро пишутся и их уже можно использовать в кампаниях по дезинформации. С начала этого года в разных странах были запущены по меньшей мере три системы генерации текстов нового поколения на базе искусственного интеллекта, — отмечает издание и напоминает, что единственным эффективным оружием в борьбе с такими фейками остаются опыт и здравый смысл. Кроме того, на помощь в распознавании таких фальшивок также придут роботы.
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