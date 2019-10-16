Власти Кировской области проверят семью ребенка, которого насмерть сбил сотрудник полиции

Как сказал глава Уржумского района Виктор Силин агентству ТАСС, у них есть вопросы к бабушке, у которой отдыхал погибший, а сама семья считается не очень благополучной.

Трагедия произошла в июле, но только на днях родители мальчика получили результаты экспертизы, в которой говорится о наличии в его организме спирта. Родственники опасаются, что расследование дела затянется. Кроме того, они напоминают о другом похожем деле, когда два года назад под колесами машины в подмосковной Балашихе также погиб 6-летний ребенок, и точно в экспертизе утверждалось о наличии алкоголя в его организме. Позже было признано, что результаты исследований не соответствуют действительности, а эксперт-криминалист был приговорен к 10-ти месяцам исправительных работ.