Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган все же решил встретиться с вице-президентов США Майком Пенсом

Тот направляется в Анкару. Также сообщается, что Эрдоган готов принять госсекретаря США Майка Помпео, который летит вместе с вице-президентом. Чуть ранее турецкий президент утверждал, что не собирается общаться с посланниками Вашингтона, поскольку намерен вести диалог только с президентом США Дональдом Трампом. В американской администрации, тем не менее, сказали, что вице-президент все равно направится в Турцию.