Сотрудники МВД теперь смогут выдавать предостережения гражданам

Такой закон подписал президент Владимир Путин. В предупреждениях будет говориться о недопустимости административных правонарушений, «антиобщественного поведения» и создания условий для преступлений, говорится в документе. Раньше такое право было только у прокуратуры и ФСБ. По мнению адвокатов, как пишет издание «Медиазона», нововведения направлены против людей, которые участвуют в митингах.
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