Мосгорсуд отложил рассмотрение дела московской семьи, которая взяла малолетнего ребенка на акцию протеста

Ране Лефортовский суд Москвы отказал прокуратуре в просьбе о лишении родительских прав Ольгу и Дмитрия Проказовых. Как сообщает корреспондент «Эха», заседание перенесли на конец октября из-за болезни матери детей.

Сегодня же Мосгорсуд признал законным отказ в лишении родительских права Петра и Елены Хомских, которые оказались в такой же ситуации.